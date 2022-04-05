Подмосковье поддержит самозанятых и малый бизнес льготными кредитами

Предприниматели и самозанятые из Подмосковья могут воспользоваться программами кредитования по льготным ставкам. Об этом напомнила заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева.

По ее словам, льготные кредиты предлагают в Московском областном фонде микрофинансирования. Там действует девять доступных программ.

МСП региона могут получить до пяти миллионов рублей по ставкам от 2% годовых на срок до трех лет Екатерина Зиновьева.

Кроме того, для самозанятых существует отдельная программа — они могут обратиться за займом до 500 тысяч рублей по ставке 9% годовых.

Начинающим предпринимателям доступен кредит по ставке 9%. Беззалоговый заем можно получить по ставке 18% годовых.

Бизнесмены смогут уточнить все подробности на сайте mofmicro.ru.

Необходимую помощь предприниматели смогут получить на портале invest.mosreg.ru или по номеру горячей линии 0150.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку бизнесу. Он напомнил, что экономика всему голова.