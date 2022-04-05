Инвесторы Подмосковья начали подавать заявки на участие в программе «Земля за 1 рубль»

Прием заявок по программе «Земля за 1 рубль» стартовал в Подмосковье. Ее внедрили по решению губернатора Андрея Воробьева. Обратиться за такой мерой поддержки можно на областных «Госуслугах».

Задача — обеспечить импортозамещение. Об этом напомнила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

Мы выбрали земельные участки от пяти до 100 соток в 38 округах. Заявки начали поступать Наталья Адигамова.

По ее словам, при соблюдении требований заявитель сможет получить землю буквально через 20 рабочих дней.

«И предприятия смогут приступить к реализации намеченных планов», — отметила Адигамова.

Подать заявку можно будет на сайте uslugi.mosreg.ru. В список импортозамещающих отраслей, которые могут претендовать на поддержку, вошли сельское хозяйство, производство пищевых продуктов, одежды, химических веществ и продуктов, лекарств, резиновых и пластмассовых изделий, электроники, оптических изделий.