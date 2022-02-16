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    16 февраля 2022, 13:35

    Свыше 8,6 тысячи беременных привились от коронавируса в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Уже 8601 беременная сделала прививку от коронавируса в Московской области. Среди всех будущих мам, подлежащих вакцинации в регионе, это уже 90%.

    Свыше 8,6 тысячи беременных привились от коронавируса в Подмосковье | Изображение 1

    Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, прежде всего прививка положена беременным с хроническими болезнями.

    Пройти вакцинацию важно будущим мамам с заболеваниями легких и печени, сахарным диабетом, ожирением, сердечно-сосудистыми патологиями.

    Вакцинация спасает жизни беременных и их детей

    Светлана Стригункова.

    Прививку делают на сроке после 22 недель. Рекомендуют пройти вакцинацию и при планировании беременности.

    Сначала врач проведет осмотр, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний. Об этом напомнила главный внештатный акушер-гинеколог Подмосковья Ольга Серова.

    Она объяснила, что болезнь во время беременности может привести к рискам выкидыша, преждевременным родам и тромботическим осложнениям.

    «У нас уже стали мамами достаточно большое количество женщин, привившихся во время беременности. Они, как и их дети, здоровы. Поэтому призываю женщин прививаться — это безопасно», — подчеркнула Ольга Серова.

    Записаться на вакцинацию можно по номеру телефона 122 и у участкового врача через «Госуслуги» Подмосковья. Получить направление можно в женской консультации.