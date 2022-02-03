Врач рассказал об осложнениях при беременности у заболевших COVID-19 матерей

Коронавирус у женщин может спровоцировать осложнения течения беременности и даже смерть плода. Об этом рассказала профессор, начальник отдела по организации службы родовспоможения регионального Минздрава Елена Черкасова.

Профессор заявила, что такие случаи уже фиксировали в Пермском крае.

«Если это происходит на ранних сроках, то мы фиксируем самопроизвольный выкидыш, если на более позднем — это либо преждевременные роды мертвым плодом, либо ребенок рождается ослабленным, или он имеет инфекционные заболевания, пневмонии и имеет высокий риск умереть сразу после рождения», — сказала Черкасова в видео, опубликованном в группе «Коронавирус. Оперштаб Пермского края» в социальной сети «ВКонтакте».

Она отметила, что количество погибших младенцев действительно стало больше в первый месяц этого года и в прошлом году.

Черкасова подчеркнула, что вакцинация — один из рабочих методов воспротивиться таким серьезным последствиям. При этом прививку можно сделать, уже будучи беременной.