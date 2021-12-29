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    29 декабря 2021, 22:01

    Врач рассказала, чем опасен коронавирус у беременных

    Врач Филатова рассказала о «ковидных» осложнениях при беременности и призвала прививаться

    Михаил Закурдаев

    Коронавирус у беременных женщин опасен своими осложнениями в сердечно-сосудистой системе и в неврологии. Об этом URA.RU сообщила врач высшей категории, гинеколог-эндокринолог Ирина Филатова.

    Врач рассказала, чем опасен коронавирус у беременных

    «Коронавирус не влияет на умственное развитие плода, но если будет гипоксия плода, то ребенок может быть гипотрофиком. Осложнений много, но сейчас медики вытаскивают таких пациенток, проводят много реанимационных мероприятий», — сказала она.

    Также заражение может негативно воздействовать на свертывающую систему, что провоцирует тромбозы, гипоксию плода и гибель ребенка. Поэтому до беременности необходимо привиться от коронавируса профилактическими прививками, сказала Филатова.

    Президент Российского общества акушеров-гинекологов, профессор, главный акушер-гинеколог Минздрава РФ Владимир Серов согласился, что COVID у беременных ведет к осложнениям и даже к смерти. Он отметил, что прививку лучше делать заранее.

    Планировать беременность можно уже спустя 28 дней после первой дозы прививки от коронавируса — такую информацию распространили ранее в пресс-службе Минздрава РФ.