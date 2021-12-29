Врач рассказала, чем опасен коронавирус у беременных

Коронавирус у беременных женщин опасен своими осложнениями в сердечно-сосудистой системе и в неврологии. Об этом URA.RU сообщила врач высшей категории, гинеколог-эндокринолог Ирина Филатова.

«Коронавирус не влияет на умственное развитие плода, но если будет гипоксия плода, то ребенок может быть гипотрофиком. Осложнений много, но сейчас медики вытаскивают таких пациенток, проводят много реанимационных мероприятий», — сказала она.

Также заражение может негативно воздействовать на свертывающую систему, что провоцирует тромбозы, гипоксию плода и гибель ребенка. Поэтому до беременности необходимо привиться от коронавируса профилактическими прививками, сказала Филатова.

Президент Российского общества акушеров-гинекологов, профессор, главный акушер-гинеколог Минздрава РФ Владимир Серов согласился, что COVID у беременных ведет к осложнениям и даже к смерти. Он отметил, что прививку лучше делать заранее.

Планировать беременность можно уже спустя 28 дней после первой дозы прививки от коронавируса — такую информацию распространили ранее в пресс-службе Минздрава РФ.