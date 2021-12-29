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    29 декабря 2021, 00:35

    Минздрав рассказал, когда можно планировать беременность после прививки от ковида

    Минздрав: планировать беременность можно через 28 дней после первой прививки от COVID-19

    Ирэна Вороник

    Планировать беременность можно уже спустя 28 дней после первой дозы прививки от коронавируса. Такую информацию распространили в пресс-службе Минздрава РФ. Ведомство обновило и другие методические рекомендации.

    Минздрав рассказал, когда можно планировать беременность после прививки от ковида

    «На этапе планирования беременности важно пройти вакцинацию. Считается, что планирование беременности возможно уже через 28 дней после введения первого компонента вакцины, иначе говоря, в срок, когда формируется защитный иммунитет против коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

    В ведомстве добавили, что никаких официально подтвержденных сведений о негативном влиянии вакцин против коронавируса на репродуктивную функцию сейчас нет. Это касается как мужчин, так и женщин. В Минздраве еще раз подчеркнули, что российские препараты для профилактики COVID-19 полностью безопасны. В то время как сам коронавирус действительно может плохо отразиться на здоровье, в том числе и на репродуктивной функции, сообщил ТАСС.

    В Минздраве также выпустили пятую, обновленную версию методических рекомендаций о помощи беременным, роженицам и новорожденным при COVID-19. Там появилось несколько новых дополнений. В случае тяжелого течения заболевания рекомендовали оксигенотерапию, которая необходима для поддержания уровня сатурации на показателях в 95% или выше в ходе беременности. Это нужно для того, чтобы плод получал достаточное количество кислорода.