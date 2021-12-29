Минздрав рассказал, когда можно планировать беременность после прививки от ковида

Планировать беременность можно уже спустя 28 дней после первой дозы прививки от коронавируса. Такую информацию распространили в пресс-службе Минздрава РФ. Ведомство обновило и другие методические рекомендации.

«На этапе планирования беременности важно пройти вакцинацию. Считается, что планирование беременности возможно уже через 28 дней после введения первого компонента вакцины, иначе говоря, в срок, когда формируется защитный иммунитет против коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что никаких официально подтвержденных сведений о негативном влиянии вакцин против коронавируса на репродуктивную функцию сейчас нет. Это касается как мужчин, так и женщин. В Минздраве еще раз подчеркнули, что российские препараты для профилактики COVID-19 полностью безопасны. В то время как сам коронавирус действительно может плохо отразиться на здоровье, в том числе и на репродуктивной функции, сообщил ТАСС.

В Минздраве также выпустили пятую, обновленную версию методических рекомендаций о помощи беременным, роженицам и новорожденным при COVID-19. Там появилось несколько новых дополнений. В случае тяжелого течения заболевания рекомендовали оксигенотерапию, которая необходима для поддержания уровня сатурации на показателях в 95% или выше в ходе беременности. Это нужно для того, чтобы плод получал достаточное количество кислорода.