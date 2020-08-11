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    11 августа 2020, 17:28

    Туристы получат кешбэк за отдых в Подмосковье осенью и зимой

    Анастасия Максимовских , Юлия Уткина

    Ассоциация туроператоров РФ совместно с Ростуризмом и Национальной системой платежных карт разработали программу стимулирования туристических поездок по России. Так, путешественникам, которые приобретут пакет у туроператоров, вернут кешбэк на карту в размере от 5 до 15 тысяч рублей.
    Туристы получат кешбэк за отдых в Подмосковье осенью и зимой | Изображение 1

    Туристы, которые хотят посетить Подмосковье, смогут участвовать в акции, если приедут отдыхать в период с 1 октября по 20 декабря 2020 года.

    «Идея по привлечению туристов с помощью кешбэка хорошая. У нас всегда есть что посмотреть и чем заняться в любое время года. На территории области — более 5700 объектов культурного наследия, порядка 320 усадеб, тысячи церквей и монастырей. Кроме того, постоянно совершенствуются сезонные туристические программы, развивается гостиничная отрасль», — отметила член комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Линара Самединова.

    Туристы получат кешбэк за отдых в Подмосковье осенью и зимой | Изображение 2

    Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, в котором поясняются правила получения кешбэка за тур:

    • период проживания в гостинице или транспортном специализированном средстве размещения должен составлять не менее четырех ночей;

    • стоимость туристической услуги должна составлять не менее 25 тысяч рублей;

    • оплатить тур необходимо картой «Мир».

    Компенсация за покупку туров будет автоматически начисляться на карты туристов в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

    Туристы получат кешбэк за отдых в Подмосковье осенью и зимой | Изображение 3

    Туристам, потратившим от 25 тысяч рублей, вернут 5 тысяч рублей. При стоимости тура от 50 тысяч рублей кешбэк составит 10 тысяч. Возврат в размере 15 тысяч рублей предусмотрен для тех, кто заплатил от 75 тысяч за тур.

    Новости SMI.FM