Туристы получат кешбэк за отдых в Подмосковье осенью и зимой

Туристы, которые хотят посетить Подмосковье, смогут участвовать в акции, если приедут отдыхать в период с 1 октября по 20 декабря 2020 года.

«Идея по привлечению туристов с помощью кешбэка хорошая. У нас всегда есть что посмотреть и чем заняться в любое время года. На территории области — более 5700 объектов культурного наследия, порядка 320 усадеб, тысячи церквей и монастырей. Кроме того, постоянно совершенствуются сезонные туристические программы, развивается гостиничная отрасль», — отметила член комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Линара Самединова.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, в котором поясняются правила получения кешбэка за тур:

• период проживания в гостинице или транспортном специализированном средстве размещения должен составлять не менее четырех ночей;

• стоимость туристической услуги должна составлять не менее 25 тысяч рублей;

• оплатить тур необходимо картой «Мир».

Компенсация за покупку туров будет автоматически начисляться на карты туристов в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

Туристам, потратившим от 25 тысяч рублей, вернут 5 тысяч рублей. При стоимости тура от 50 тысяч рублей кешбэк составит 10 тысяч. Возврат в размере 15 тысяч рублей предусмотрен для тех, кто заплатил от 75 тысяч за тур.