Специальный экскурсионный тур в Коломну и Зарайск запустили в Подмосковье

Лето — самое время для путешествий и экскурсий по достопримечательностям. В Подмосковье многие туристы едут в Коломну. Но теперь они могут заодно попасть на экскурсии в прекрасный и старинный город Зарайск. За пять часов сопровождающие гиды расскажут и покажут гостям много интересного. Новый маршрут подготовил и запустил Комитет по туризму Московской области.

Оказалось, что такой необычный маршрут интересен даже местным жителям.

«Это замечательная идея — приводить такие экскурсии. Туристы смогут посмотреть сразу и Коломну, и Зарайск, — поделилась впечатлениями жительница Коломны Наталья Чибискова.

Она отметила, что ее просто поразил Кремль Зарайска. Это единственная сохранившаяся в России боевая крепость. Здесь хранится главная святыня города — икона Николая Чудотворца.

Кроме того, в городе есть где прогуляться и что попробовать. «Зарайская коврижка не уступит многим известным сладостям», — поделилась она.

Туристы вместе с жителям города могут прогуляться по историческому центру и специальной пешеходной зоне. Недавно по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева их благоустроили.

Маршрут проходит через Площадь Революции, улицу Красноармейская, Торговые ряды, Ильинскую, Троицкую церкви и завершается у водонапорной башни, построенной более 100 лет назад.

«Здесь на высоте 29 метров находится смотровая площадка — это самая высокая точка Зарайска. Отсюда открывается потрясающая панорама. Наряду с Зарайским кремлем, сейчас это излюбленное место для посещений в нашем городе», — рассказала экскурсовод Юлия Трундаева.

В целях развития туристической привлекательности региона Комитет по туризму Московской области планирует организовывать подобные поездки в специализированные кластеры региона.

Это откроет для туристов возможность посещать не только крупные и известные города с короткими экскурсиями, но и посещать соседние, не менее интересные, и даже оставаться в них на несколько дней.

Среди крупнейших кластеров — «Южный треугольник», включающий Коломну, Озеры и Зарайск, а также расположенный на севере «Троицкий путь» — Королев, Мураново, Хотьково, Абрамцево, Сергиев Посад. До конца года планируется построить несколько таких маршрутов выходного дня.