Мособлдума подготовит закон о поддержке современных видов туризма, сообщил председатель комитета по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.

«Сейчас, пусть и из-за негативного импульса — пандемии, но все же интерес к внутреннему туризму стал намного больше. Значит, нужно создавать условия. Людям должно быть комфортно и интересно. Мы проводили по этому вопросу заседание комитета и круглый стол, и у нас есть проект закона», — заявил председатель.

По словам Рожнова, важно помогать тем, кто желает найти свои туристские дестинации. В настоящий момент в регионе принят комплексный подход к развитию туризма. Как он считает, благодаря росту популярности путешествий внутри России уменьшится стоимость путевок, так как фирмы начнут конкурировать между собой, информирует «Радио 1».

Специалист пояснил, что развитие туризма должно происходить по кластерному принципу. Приезжая, человек узнает новое, отдыхает, совершает покупки, ест местную еду. Если все это будет возможно в комплексе, предложение вместе со спросом будут расти.