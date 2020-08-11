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    11 августа 2020, 13:22

    Эксперт объяснил, почему большинство туристов не вернется на курорты юга РФ

    Полина Петрова

    Глава комитета по внутреннему туризму АТОР объяснил, почему большинство наших туристов не вернется на курорты южной части России.
    Эксперт объяснил, почему большинство туристов не вернется на курорты юга РФ

    Отмечается, что в нынешний сезон жители страны по причине закрытых границ с другими государствами поехали отдыхать в Краснодарский край, Крым, Кавказские Минеральные Воды, Республику Алтай и Калининград. Приблизительно 10–15% отдыхающих оказались на юге в первый раз.

    Как считает Уманский, многие были там в первый и последний раз. По его словам, уровень сервиса во многих гостиницах и заведениях «оставляет желать лучшего». В текущем году он в более худшем состоянии по причине пандемии коронавируса, пишет сайт NEWS.ru.

    «Отельеры не имели возможности прогнозировать свою работу и не смогли заранее подготовиться к сезону. Никто не мог понять, будет ли что-то работать в этом году. А отель — это большой механизм, требующий вовлечения большого количества сотрудников. Обслужить такое количество населения силами местных невозможно», — отметил эксперт.

    Уманский пояснил, что важно привлекать работников из других регионов страны.

    Новости SMI.FM