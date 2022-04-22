Цистерна на 25 тысяч литров воды отправится из Подмосковья в ДНР

Тягач с цистерной на 25 тысяч литров воды отправится из Подмосковья в помощь жителям ДНР. Так компания «Биоэн» поддерживает акцию «Доброе дело», в рамках которой жители собирают воду и товары первой необходимости для Донбасса.

Помощь Донбассу объединила жителей, предпринимателей и волонтеров Подмосковья. Каждый вносит посильный вклад.

«Приняв во внимание, что нам хорошо знакомы цистерны для перевозки жидкости и гидравлические системы, мы приняли решение оказать гуманитарную помощь ДНР, направить туда трубы для распределения воды, емкости для хранения воды и тягач с цистерной на 25 тысяч литров», — сказал представитель компании Шамиль Кудашев.

По его словам, цистерна проходит окончательную подготовку к отправке.

«Наша компания имеет собственный флот битумовозов — мы проявили инициативу принять участие в акции „Доброе дело“, организованной правительством Подмосковья», — рассказал Кудашев.

Управляющий партнер «Биоэн» Олег Максимов уточнил, что в зоне компетенции компании находятся цистерны, битумовозы, грузовики.

Мы узнали, что очень сложная обстановка с водоснабжением в Донецке и прилегающих пунктах, поэтому решили поучаствовать Олег Максимов.

Привычная сфера работы «Биоэн» — хранение и дистрибуция битума для строительства дорог в Московской области.

Изначально акцию «Доброе дело» предложили школьники из Подмосковья — их поддержал губернатор Андрей Воробьев. О том, чем помочь жителям Донбасса и куда нести товары, можно прочитать на сайте volontermo.ru.