«Доброе дело» Подмосковья привезло в ДНР питание для детей с необычным заболеванием

Волонтеры передали высокобелковое специальное детское питание в республиканский центр медицинской генетики и перинатальной диагностики Минздрава ДНР. Питание собрали подмосковные жители в рамках акции «Доброе дело». Губернатор Андрей Воробьев ранее поручил передать его как можно быстрее.

Директор медико-генетического центра Минздрава ДНР Елена Овчинникова рассказала «360», как Московская область узнала о существующей проблеме.

«У нас есть дети и взрослые, которые больны фенилкетонурией, нарушается обмен фенилаланином. Он накапливается, там есть определенные клинические проявления. Для таких детей нужно специальное питание и специализированные продукты питания. Хлеб, который идет с ограничением белка и определенным набором аминокислот», — объяснила она.

Фенилкетонурия — это болезнь, которая накапливает аминокислоты в клетках организма и не позволяет им выводиться. Из-за этого поражается головной мозг.

По словам собеседницы «360», мама одного ребенка до началась спецоперации обратилась к федерации родителей детей с таким же диагнозом из России.

«Родители со всей России нам откликнулись. Мама из Санкт-Петербурга встретилась с представителем президента по делам детей на конференции. Так о нас узнали в Московской области», — добавила Овчинникова.

Это заболевание наследственное, передается от родителей.

«Это дети тяжело обучаемы, если не лечить вовремя. Есть нарушения со стороны печени, внутренних органов. Когда дети получают специализированный гидролизат и получают вместе с ним продукты, которые заменяют обычные продукты: хлеб, оладушки, макароны, но они с ограниченным содержаниям белка, тогда все получается нормально. Это нормальные, полноценные дети», — заключила Овчинникова.

Председатель Общественной палаты городского округа Щелково Рушан Махмутов был одним из волонтеров, кто привез в Донбасс это питание. Он объяснил, что решился довезти его.

«Я сам являюсь многодетным отцом, из многодетной семьи. Для меня это очень важно. Дети — это наше все, наше будущее. Поэтому пусть они будут здоровее, сильнее и пусть их будет как можно больше», — заявил он.

Во вторник, 19 апреля, стало известно, в Котельниках собрали более трех тонн гуманитарной помощи детям из Донбасса. Туда отправят книги, товары для детей, воду.