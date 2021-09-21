Подмосковье введет цифровой контроль за отоплением в социальных объектах

Следить за готовностью социальных объектов к холодам будут с помощью цифрового контроля. Основной акцент сделают на отоплении. Например, в прошлом году почти 500 жалоб коснулись нарушений температурной нормы в детских садах, школах, больницах, учреждениях спорта и культуры.

Чтобы этого не допустить, Подмосковье вводит новый стандарт подготовки социальных объектов к осенне-зимнему периоду. С помощью Центра управления регионом будут следить почти за 10 тысячами учреждений.

Как отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар, для каждого социального объекта разрабатывают перечень требований.

Контроль переводится в цифровой вид. Особое внимание в этой работе уделим отоплению на социальных объектах Максим Рымар.

По разработанным требованиям будут проводить проверки с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья».

«Всего на цифровой контроль поставят около 10 тысяч объектов, в том числе учреждения образования, здравоохранения, спорта и культуры», — отметил Рымар.

С помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья» ответственные лица начнут проверять состояние инженерных систем, теплового контура, инвентаря и не только.

Сотрудникам самих учреждений потребуется присылать статус проверок с фотоотчетом в ЦУР. Контролировать соблюдение стандарта будут сотрудники профильных региональных ведомств и администрации городских округов.