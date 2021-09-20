Отопление дали в 47 тысячах домов Московской области

В Московской области продолжают включать отопление. Теплом обеспечили все социальные объекты и более 47 тысяч домов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ Подмосковья.

Отопление дали почти во всех подмосковных домах. Теплом уже обеспечили 99,4% жителей региона. Работы проводились круглосуточно даже в выходные дни.

Отопительный сезон в Московской области по поручению губернатор Андрея Воробьева начался 13 сентября. Пробные пуски стартовали 10 сентября из-за резкого похолодания.

«Сегодня основным вопросом остается продувка стояков в жилом секторе многоквартирных домов. К большому сожалению, этот технологический процесс нельзя обойти стороной. Нам важно, чтобы у жителей было тепло в квартирах. Если в квартире холодно, мы оперативно решим ваш вопрос, позвоните, пожалуйста, по телефону горячей линии», — отметил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

По всем вопросам, касающимся отопления или неисправности отопительной системы, можно обращаться по телефону горячей линии +7 499 444-01-00, +7 (496) 245-15-99. Также жители могут позвонить в диспетчерскую службу своего округа. Все номера телефонов можно найти на интерактивной карте коммунальных услуг МКД.