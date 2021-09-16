Все городские округа Подмосковья приступили к подаче тепла

Подача тепла началась во всех округах Подмосковья. Оно пришло в 32% домов с централизованным отоплением и в 70% социальных объектов. Об этом рассказал министр энергетики региона Александр Самарин.

По его словам, к 17 сентября батареи станут горячими во всех социальных постройках Подмосковья. Запуск тепла в многоквартирные дома идет по графикам, но приоритет отдается социальным объектам. К 17 сентября все школы, больницы, поликлиники и детские сады будут с горячими батареями Александр Самарин. О 100% запуске тепла на всех объектах социальной сферы к 16 сентября отчитались Пущино, Руза, Черноголовка, Раменский, Ступино и Электрогорск. «На текущую дату мы завершили свыше 80% пробных топок в Московской области», — добавил Самарин. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение о досрочном запуске отопления, чтобы избежать роста заболеваемости жителей. Первые включения начались 13 сентября.