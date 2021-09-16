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    16 сентября 2021, 16:12

    Все городские округа Подмосковья приступили к подаче тепла

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Подача тепла началась во всех округах Подмосковья. Оно пришло в 32% домов с централизованным отоплением и в 70% социальных объектов. Об этом рассказал министр энергетики региона Александр Самарин.

    Все городские округа Подмосковья приступили к подаче тепла | Изображение 1

    По его словам, к 17 сентября батареи станут горячими во всех социальных постройках Подмосковья.

    Запуск тепла в многоквартирные дома идет по графикам, но приоритет отдается социальным объектам. К 17 сентября все школы, больницы, поликлиники и детские сады будут с горячими батареями

    Александр Самарин.

    О 100% запуске тепла на всех объектах социальной сферы к 16 сентября отчитались Пущино, Руза, Черноголовка, Раменский, Ступино и Электрогорск.

    «На текущую дату мы завершили свыше 80% пробных топок в Московской области», — добавил Самарин.

    Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение о досрочном запуске отопления, чтобы избежать роста заболеваемости жителей. Первые включения начались 13 сентября.