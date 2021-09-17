Горячая линия по вопросам отопления начала работать в Подмосковье

У жителей Подмосковья появилась возможность задать вопросы об отоплении операторам горячей линии. Она уже начала работать в регионе.

Министр энергетики региона Александр Самарин рассказал, что к подаче тепла приступили все округа Подмосковья.

Оно пришло уже более чем в 50% домов с централизованным отоплением и в 99,3% социальных объектов.

Теперь в Московской области заработала горячая линия. Все вопросы можно будет задать по телефонам +7 (499) 444-01-00 и +7 (496) 245-15-99.

Узнать дату запуска отопления в жилом доме можно онлайн на портале «Карта ресурсообеспечения МКД». Информация о обновляется ежечасно.

Просим жителей обратить особое внимание на работу батарей и всех коммуникаций. В случае неисправности необходимо сообщить в единую диспетчерскую службу своего округа Александр Самарин.

Телефоны диспетчерских можно посмотреть на онлайн-карте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение о досрочном запуске отопления, чтобы избежать роста заболеваемости жителей. Первые включения начались 13 сентября.