Центр управления ЦКАД представил систему контроля за трассой

На Центральной кольцевой автодороге все — от погоды до скорости движения — контролирует специальная система. Собирает, анализирует и уже в доступном виде передает данные. Как работает Центр управления ЦКАД, узнавала корреспондент «360».

В Центре управления — видна вся дорожная обстановка в режиме реального времени. На экраны можно вывести изображение с любого участка ЦКАД. Здесь видно, кто превышает, а кто останавливается, чего на автомагистрали делать нельзя.

«Вот прямо сейчас происходит реальная ситуация. Человек остановился на въезде на ЦКАД. Система инцидентов зафиксировала факт остановки», — рассказывает заместитель гендиректора по техническим вопросам ООО «Единый оператор ЦКАД» Виталий Шадрин.

Возможно, водителю нехорошо или машина сломалась. Сигнал тут же поступает диспетчеру, и на помощь автоматически, не дожидаясь вызова, отправляют мобильную бригаду. Это что-то вроде дорожной неотложки — прибудет за 10 минут.

В реанимационном арсенале — домкрат, тросы и насосы. На этот раз оказалось, ничего серьезного, но могут и колесо подкачать или помочь с эвакуатором. А недавно вообще была необычная ситуация - пришлось спасать кота. Животное страдало от жажды, а хозяин с нарушениями слуха даже не мог никому позвонить.

«Мужчина в соцсети написал, обратился. Он ехал с котом и коту нужна была вода. Он обратился к нам, чтобы служба аварийного комиссара оказала такую помощь», — рассказала директор департамента управления транспортными потоками ООО «Единый оператор ЦКАД» Анна Фидловская.

Есть, конечно, и водители, которым такой внимательный присмотр совсем невыгоден. ЦКАД — платная дорога, и некоторые автомобилисты что только не придумают, лишь бы не платить — например, заклеивают номера. А прячут номера, потому что при оплате достаточно лишь этой информации. «Умной системе» даже не нужно останавливать водителя, все считают на ходу. А если номер, к примеру, грязный, и электроника сомневается, диспетчеру поступает сигнал — нужна ручная проверка.

При оплате проезда на ЦКАД удобнее всего пользоваться транспондером, он автоматически оплачивает проезд. Если же его в автомобиле нет, то оплатить счет можно после поездки в личном электронном кабинете или заранее, купив билет на ЦКАД. Скоро дорога станет еще больше, ее строят, но масштабный проект близится к завершению. Летом будут готовы последние 25 километров, и кольцевая трасса сомкнется.