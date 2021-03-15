Жителям Подмосковья объяснили, как получить скидку на проезд по ЦКАД

Автомобилист с транспондером может получить скидку при поездке по ЦКАД. Об этом сообщили в компании «Автодор».

Скидка составит от 15 до 50%. При этом на трассах, которые находятся в управлении ГК «Автодор», владельцам транспондеров Т-pass (эмитент ООО «Автодор-Платные Дороги») предоставляется максимальная скидка. Другие транспондеры также можно использовать для оплаты проезда по ЦКАД. Проверить свой баланс можно в личном кабинете на сайте «Автодора».

В компании напомнили, что во время проезда машины под рамкой деньги автоматически списываются со счета человека, на которого зарегистрирован транспондер. Если устройство не сработало, то долг за проезд потом будет числиться за владельцем автомобиля.

Чтобы транспондер сработал, его нужно правильно закрепить в авто — в специальной зоне действия радиосигнала. Звуковой сигнал аппарата во время проезда под рамкой оповестит о списании денег за проезд по платному участку дороги.

Если в автомобиле есть более одного транспондера, то списание может пройти со всех устройств. Во избежание этого неиспользуемый аппарат нужно положить в zip-пакет.

Центральная кольцевая автодорога находится в 50 километрах от МКАД. Ее протяженность 336 километров. Из них 260 будут платными. Последние 25 километров ЦКАД достроят летом 2021 года.