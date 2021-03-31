Воробьев объяснил, почему ЦКАД сделали платным. Ведь альтернатива «сводит с ума»

Центральная кольцевая автодорога, связавшая округа Подмосковья, поможет вывести грузовики за МКАД. Это важное решение для экологии и экономики. ЦКАД уже разгрузила альтернативные пути, вместе с тем улучшив воздух в черте городов. Трасса платная, но для этого есть причины, сообщил в интервью «360» губернатор Андрей Воробьев.

ЦКАД уже практически достроили — последние 25 километров сдадут в июле. Пока этой дороги не было, грузовики создавали многочасовые пробки, а теперь получили возможность уйти на новое кольцо.

Раньше была „бетонка“ в прямом и переносном смыслах. Перегруженная двухполосная дорога, страшнее которой сложно было найти в России. И весь транзитный транспорт шел на нее, а там сходил с ума, потому что многочасовые пробки фур и грузовиков постоянно там прозябали Андрей Воробьев.

Новую дорогу сделали платной, но так происходит с похожими трассами по всему миру. Эти проекты решают сразу несколько проблем по разным направлениям, касающимся как экологии, так и экономики, а еще потенциала для развития территорий.

«Бесплатная — двухполосная и очень неудобная. Альтернатива есть. И если тебе не хочется платить, поезжай на бетонку. Но это другие скорости, это огромное количество траков. И для грузов, которые они перевозят, деньги, которые ты должен заплатить за километры, на себестоимость не влияют. А на экологию влияют очень заметно», — объяснил Воробьев.

ЦКАД была «несбыточной мечтой»

По словам главы Подмосковья, ЦКАД был некой «несбыточной мечтой», поскольку цель проекта — вывести из городов десятки и сотни тысяч большегрузов.

К сожалению, еще ни одна экономика мира не может строить бесплатные автобаны. Часто во многих странах они платные. Эта дорога у нас появилась — она разгрузит и альтернативную бесплатную, и будет приносить всем удобства, давать потенциал развитию Подмосковья Андрей Воробьев.

Полностью работы здесь еще не завершили, но последний этап закончат летом. По словам губернатора, еще предстоит сделать разноуровневые развязки и новые удобства для водителей.

«Уже есть понимание, что дорога должна быть бессветофорной и удобной. ЦКАД — еще один козырь для развития экономики и развития территории. Это еще одна возможность поговорить об экологии, потому что СО2, машины — все это там изолируется», — добавил Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

При этом губернатор напомнил, что на новой кольцевой дороге есть целая система скидок, работают транспондеры.

«Все это, безусловно, уже есть. И в ночное время, и есть разная система лояльности. Дорога построена на условиях концессии, и она являет платной. Это нормальная современная практика», — объяснил он.

Вместе с тем Воробьев отметил, что ЦКАД становится все более востребованным. Ежедневно по кольцу проезжает все больше машин.

Когда открывали дорогу, радовались: 40 тысяч транзакций было, как хорошо. Но в феврале их стало уже 80 тысяч в сутки, а сейчас — от 110 до 120 тысяч. То есть ЦКАД набирает обороты Андрей Воробьев.

Ранее глава Подмосковья рассказал, что проект по созданию ЦКАД завершили на 92%. Он отметил, что дорога уже приняла на себя весь транзитный трафик.