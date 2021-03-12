«Ъ»: не оплативших проезд по ЦКАД водителей штрафуют «в долг»

Не оплатившим проезд по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) не начисляют штрафы. Система наказания нарушителей пока что не заработала. Информацию о должниках копит «Автодор».

Предполагалось, что «письма счастья» от Ространснадзора нерадивые автовладельцы начнут получать с 10 января. Однако нужных прав у ведомства нет до сих пор, сообщила газета «Коммерсант».

Проект правительственного постановления Минтранс разместил на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Документ давал Ространснадзору возможность контролировать «соблюдение требований по внесению платы за проезд по платным автодорогам». Право касается исполнения требований статьи КоАП насчет взысканий за проезд без оплаты. Норма не применяется до сих пор.

Поправки в КоАП приняли для запуска в России системы free flow на платных магистралях. Предполагалось, что благодаря технологии шлагбаумы станут не нужны, а деньги с водителей будут списывать без остановки машины — с привязанного к личному счету автовладельца транспондера. ЦКАД стала первой free flow трассой.

Полномочия Ространснадзора пока что не закреплены в «положении о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта». Соответственно, и штрафные постановления никто не формирует. Информацию о нарушителях, пояснили в Минтрансе и «Автодоре», копят в системе. Долг соотносят с госномером машины, чей владелец не оплатил проезд. На добровольное внесение платежа есть пять дней. Потом начисляют штраф, которые отменяется при погашении задолженности в течение 20 дней.

Насколько затянется решение вопроса с полномочиями, пока неясно. Однако КоАП, напомнили, юристы, запрещает привлекать граждан к ответственности спустя два месяца после нарушения.