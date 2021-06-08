Делегация из Белоруссии посетила подмосковный ЦУР

Делегация из Белоруссии во главе с министром информации Владимиром Перцовым посетила подмосковный Центр управления регионом с рабочим визитом. В состав делегации также вошли советник-посланник посольства Республики в России Павел Легкий и замдиректора ИД «Беларусь сегодня» Иван Синичкин. Об этом сообщила пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Белорусской делегации продемонстрировали работу ЦУРа и представили тематические блоки — «Здравоохранение», «Нацпроекты», «Дороги и транспорт», «СМИ» и «ЖКХ».

Об основных принципах работы ЦУР иностранным коллегам рассказал руководитель Центра Александр Тихонов. Он продемонстрировал тепловую карту Подмосковья, где автоматически собираются все жалобы, поступающие от жителей. Глава ЦУР представил концепцию «Все знаем. Быстро решаем. Не допускаем», направленную на оперативное реагирование, решение и предупреждение проблем жителей региона.

Это не первый визит иностранных государств в наш ЦУР. В 2019 году Центр управления регионом Московской области посетили представители Японии и Узбекистана. После визита президента в 2020 году в нашем центре побывали около 90 делегаций из разных субъектов страны и федеральных ведомств, а совсем недавно мы представили ЦУР на Петербургском международном экономическом форуме Александр Тихонов руководитель Центра управления регионом

ЦУР губернатора Подмосковья был открыт в 2019 году с целью повысить эффективность управления регионом с помощью цифровых технологий. Рабочая группа состоит из 27 ведомств Московской области, в Центре работают 122 профильных сотрудника в 12 блоках. 1,1 млн обращений жителей было обработано в ЦУР за прошлый год.