Жалоб на нерешенные проблемы в Подмосковье стало на 27% меньше благодаря ЦУР

За прошлый год в подмосковный Центр управления регионом поступило 1,1 миллиона обращений от жителей. Число жалоб на нерешенные в городских округах проблемы сократилось на 27%, а повторных заявок стало на 65% меньше.

Губернатор Подмосковья проверил, как в ЦУР совершенствуют отработку проблем, о которых говорят сами жители.

Год назад у нас был президент. Все, что связано с „цифрой“, получило новый виток развития и в Подмосковье, и в стране Андрей Воробьев.

В ЦУР уделяют точечное внимание разным сферам жизни — от ЖКХ и благоустройства до экологии и образования. В этот центр стекаются все жалобы, касающиеся вопросов любого масштаба, вплоть до вывоза мусора и бесперебойного электричества.

В онлайн-режиме наблюдают и за результатами вакцинации от коронавируса в Подмосковье. Всего в регионе сегодня работает 148 стационарных прививочных пунктов, а записаться можно в том числе через портал госуслуг.

Подмосковный ЦУР собирает жалобы и предложения, которые жители направляют на интернет-портал «Добродел», горячую линию губернатора, в социальные сети или органам местного самоуправления.

Обращения оперативно принимают свыше 120 сотрудников из 30 ведомств. Они обрабатывают их и доводят до исполнителей.