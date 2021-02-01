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    01 февраля 2021, 15:37

    Жалоб на нерешенные проблемы в Подмосковье стало на 27% меньше благодаря ЦУР

    Анастасия Аброськина, Ирина Люлина

    В Подмосковье стали эффективнее отрабатывать жалобы жителей благодаря Центру управления регионом. Здесь внедрили современные технологии, которые позволяют быстро принять заявки несколькими способами. Работу ЦУР проверил губернатор Андрей Воробьев.
    Жалоб на нерешенные проблемы в Подмосковье стало на 27% меньше благодаря ЦУР | Изображение 1

    За прошлый год в подмосковный Центр управления регионом поступило 1,1 миллиона обращений от жителей. Число жалоб на нерешенные в городских округах проблемы сократилось на 27%, а повторных заявок стало на 65% меньше.

    Губернатор Подмосковья проверил, как в ЦУР совершенствуют отработку проблем, о которых говорят сами жители.

    Год назад у нас был президент. Все, что связано с „цифрой“, получило новый виток развития и в Подмосковье, и в стране

    Андрей Воробьев.
    Жалоб на нерешенные проблемы в Подмосковье стало на 27% меньше благодаря ЦУР | Изображение 2

    В ЦУР уделяют точечное внимание разным сферам жизни — от ЖКХ и благоустройства до экологии и образования. В этот центр стекаются все жалобы, касающиеся вопросов любого масштаба, вплоть до вывоза мусора и бесперебойного электричества.

    В онлайн-режиме наблюдают и за результатами вакцинации от коронавируса в Подмосковье. Всего в регионе сегодня работает 148 стационарных прививочных пунктов, а записаться можно в том числе через портал госуслуг.

    Жалоб на нерешенные проблемы в Подмосковье стало на 27% меньше благодаря ЦУР | Изображение 3

    Подмосковный ЦУР собирает жалобы и предложения, которые жители направляют на интернет-портал «Добродел», горячую линию губернатора, в социальные сети или органам местного самоуправления.

    Обращения оперативно принимают свыше 120 сотрудников из 30 ведомств. Они обрабатывают их и доводят до исполнителей.