Камчатские чиновники изучили опыт подмосковного ЦУР

Делегация Камчатского края приезжала в Подмосковье, чтобы изучить опыт Центра управления регионом. В это место поступают все жалобы людей по вопросам любого масштаба, вплоть до качества воды и вывоза мусора.

По словам вице-губернатора Камчатского края Павла Ясевича, ЦУР Подмосковья — пример современной работы.

ЦУР Московской области, конечно, является примером современного и технологичного подхода к работе с проблемами Павел Ясевич.

Как сообщил глава Мингосуправления региона Максим Рымар, в состав делегации вошли Павел Ясевич и министр цифрового развития Камчатского края Николай Киселев.

«Посетив еще в мае ЦУР в Петропавловске-Камчатском, вице-премьер Дмитрий Чернышенко порекомендовал руководству Камчатского края изучить опыт работы нашего ЦУР. И теперь мы с удовольствием рассказали коллегам, как работает центр, каких результатов нам удалось добиться за два года», — сказал Рымар.

Он отметил, что ЦУР Подмосковья стал первым таким центром в России. С момента открытия его успели посетить не менее 90 делегаций для обмена опытом.

«Благодарны коллегам за организацию визита и рассчитываем на помощь во внедрении увиденных подходов на Камчатке», — подчеркнул вице-губернатор Камчатского края Павел Ясевич.

Месяц назад поступило предложено включить Камчатку в пул регионов с интеграцией всех систем госуправления. Во время визита изучили несколько блоков, среди которых дороги, ЖКХ, медицина, строительство, президентские проекты.