Подмосковье 24 июля 2023, 15:16 Три города Подмосковья победили во всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства Министерство благоустройства Московской области

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Кашира, Егорьевск и Хотьково стали лауреатами всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Итоги восьмого по счету форума подвели 24 июля во Владивостоке.

«Три наших проекта благоустройства стали победителями в этом году. Это Кашира, Егорьевск и Хотьково Сергиево-Посадского округа. Уже в 2024-м мы приступим к созданию современных и удобных общественных пространств в этих городах. Общая сумма грантов составит 270 миллионов рублей», — рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

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Министр поблагодарил за работу архитекторов и жителей, которые активно включились в процесс соучастного проектирования.

Грант получил проект благоустройства улицы Советской в исторической части Каширы. В территорию, которую обновят, входят сквер краеведческого музея, Пушкинский сквер, летний сад и прилегающие участки улиц.

В Егорьевске благоустроят сквер «60 лет Победы» и пешеходную зону вдоль проспекта Ленина. В Хотькове изменения произойдут на центральной площади города.

«Подмосковье — самый большой регион страны по количеству малых городов. У нас их 47, а также 22 населенных пункта со статусом „историческое поселение“, поэтому конкурс лучших проектов — это серьезная поддержка для развития Московской области. За все годы 40 подмосковных проектов одержали победу. Полностью реализовано 23 из них», — добавил Хайкин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отмечал, что благодаря конкурсу малые города заметно преобразились. Московская область подала в 2023 году 10 заявок на участие.