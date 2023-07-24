Подмосковье 24 июля 2023, 14:44 «Очень большой потенциал». Хайкин назвал проекты благоустройства — получателей грантов из Подмосковья Министр благоустройства Хайкин назвал победителей всероссийского конкурса городской среды Пресс-служба городского округа Кашира / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Во Владивостоке подвели итоги VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин объявил на совещании с губернатором Андреем Воробьевым, что в число победителей вошли проекты из Каширы, Егорьевска и Хотькова. Благодарственными письмами отметили объекты в Истре и Дубне.

Гранты на 40 проектов

«Слова благодарности вам за эту работу и вашей команде, министерству. Это все важные слагаемые», — сказал Андрей Воробьев.

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За время проведения конкурса Московская область одержала 40 побед и благоустроила 40 территорий, сообщил Михаил Хайкин. На реализацию проектов направили почти три миллиарда рублей грантов, около 2,5 миллиона человек увидели изменения в своих городах.

Кашира, Егорьевск и Хотьково

По итогам конкурса в 2023 году среди лучших в номинации «Исторические поселения» оказалась Кашира, набравшая 83,912 балла за благоустройство Советской улицы со сквером Краеведческого музея, Пушкинским сквером, Летним садом и прилегающими участками улиц. Министр сообщил, что эта территория в центре города свяжет уже благоустроенный участок с набережной. Работы завершат в 2023 году.

Егорьевск отметили в категории «Малые города с численностью населения от 50 до 100 тысяч человек». Он набрал 79,052 балла за сквер «60 лет Победы» и пешеходную зону вдоль проспекта Ленина.

«Эта территория давно номинировалась на конкурс, несколько раз участвовали, в этом году заслуженная победа. Красивая, значимая территория появится с фонтанами, цветниками и озеленением», — сказал министр.

В номинации «Малые города с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек» 85,665 балла набрал проект Центральной площади в Хотьково Сергиево-Посадского городского округа. Жители, по словам Михаила Хайкина, давно просили благоустроить этот объект, и теперь благодаря конкурсу появится возможность это сделать. Московская область получит на реализацию этих проектов 270 миллионов рублей.

Перспективные проекты

Михаил Хайкин сообщил, что еще две территории в Истре и Дубне отметили отдельно — благодарственными письмами министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина за качественную проработку.

«Очень большой потенциал. В Истре это центральная площадь и в Дубне — тоже значимая территория. Потенциал большой. Я уверен, что в следующем году мы победу одержим», — сказал он.

Минблагоустройства снова выдвинет эти проекты на следующий конкурс, чтобы получить финансирование. Андрей Воробьев поручил реализовать планы в срок и успешно завершить благоустройство.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды запустили по поручению президента России Владимира Путина в 2018 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Андрей Воробьев отмечал, что благодаря ему малые города заметно преобразились. Московская область подала в 2023 году 10 заявок на участие.