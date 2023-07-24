24 июля 2023, 14:44
«Очень большой потенциал». Хайкин назвал проекты благоустройства — получателей грантов из Подмосковья
Министр благоустройства Хайкин назвал победителей всероссийского конкурса городской среды
Во Владивостоке подвели итоги VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин объявил на совещании с губернатором Андреем Воробьевым, что в число победителей вошли проекты из Каширы, Егорьевска и Хотькова. Благодарственными письмами отметили объекты в Истре и Дубне.
Гранты на 40 проектов
«Слова благодарности вам за эту работу и вашей команде, министерству. Это все важные слагаемые», — сказал Андрей Воробьев.
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За время проведения конкурса Московская область одержала 40 побед и благоустроила 40 территорий, сообщил Михаил Хайкин. На реализацию проектов направили почти три миллиарда рублей грантов, около 2,5 миллиона человек увидели изменения в своих городах.
Кашира, Егорьевск и Хотьково
По итогам конкурса в 2023 году среди лучших в номинации «Исторические поселения» оказалась Кашира, набравшая 83,912 балла за благоустройство Советской улицы со сквером Краеведческого музея, Пушкинским сквером, Летним садом и прилегающими участками улиц. Министр сообщил, что эта территория в центре города свяжет уже благоустроенный участок с набережной. Работы завершат в 2023 году.
Егорьевск отметили в категории «Малые города с численностью населения от 50 до 100 тысяч человек». Он набрал 79,052 балла за сквер «60 лет Победы» и пешеходную зону вдоль проспекта Ленина.
«Эта территория давно номинировалась на конкурс, несколько раз участвовали, в этом году заслуженная победа. Красивая, значимая территория появится с фонтанами, цветниками и озеленением», — сказал министр.
В номинации «Малые города с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек» 85,665 балла набрал проект Центральной площади в Хотьково Сергиево-Посадского городского округа. Жители, по словам Михаила Хайкина, давно просили благоустроить этот объект, и теперь благодаря конкурсу появится возможность это сделать. Московская область получит на реализацию этих проектов 270 миллионов рублей.
Перспективные проекты
Михаил Хайкин сообщил, что еще две территории в Истре и Дубне отметили отдельно — благодарственными письмами министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина за качественную проработку.
«Очень большой потенциал. В Истре это центральная площадь и в Дубне — тоже значимая территория. Потенциал большой. Я уверен, что в следующем году мы победу одержим», — сказал он.
Минблагоустройства снова выдвинет эти проекты на следующий конкурс, чтобы получить финансирование. Андрей Воробьев поручил реализовать планы в срок и успешно завершить благоустройство.
Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды запустили по поручению президента России Владимира Путина в 2018 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Андрей Воробьев отмечал, что благодаря ему малые города заметно преобразились. Московская область подала в 2023 году 10 заявок на участие.
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