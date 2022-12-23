Важное 23 декабря 2022, 19:59 Воробьев объяснил значение конкурса проектов создания городской среды для малых городов Воробьев: конкурс проектов создания городской среды показал эффект для малых городов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды продолжает помогать преображаться малым городам страны. Благодаря ему меняется их внешний вид, растет качество жизни местных жителей, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на церемонии награждения победителей проекта.

«Я, безусловно, хочу поблагодарить президента. Первый конкурс прошел в Коломне. Малые города благодаря ему заметно преобразились. Если бы наши любимые жители не видели перемен, вряд ли бы конкурс получил продолжение. В Московской области результат налицо. Когда в Подмосковье любой город преображается — это, конечно, праздник, Там, где был заброшенный сквер или необустроенная набережная, сегодня пространство, объединяющее людей, там безопасно и комфортно», — сказал губернатор Подмосковья.

Реклама

Отдельно он обратился к главе Минстроя Иреку Файзуллину и зампреду правительства России Марату Хуснуллину.

Реклама

«Для каждого региона строительство благоустройство, ЖКХ — это, наверное, основа успеха и перемен, которые нас ждут в каждом городе, в каждом субъекте», — заключил Воробьев.

Губернатор поприветствовал участников церемонии, пожелав, чтобы все планы, в том числе по благоустройству, в каждом регионе удалось реализовать добросовестно — так, чтобы это по достоинству оценили жители.

Географию участников конкурса расширили

Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что по итогам седьмого внеочередного конкурса проектов по благоустройству комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, отобрали 80 победителей.

«Таким образом, по итогам теперь уже семи конкурсов отобрано 800 проектов победителей из 603 муниципальных образований в 81 субъекте Российской Федерации, — пояснил он.

Хуснуллин уточнил, что дополнительный конкурс проводится в этом году по поручению президента России об увеличении финансирования до 20 миллиардов рублей в год. Общее количество победителей увеличили со 160 до 240 ежегодно.

«К участию в конкурсе пригласили города с населением от 100 до 200 тысяч человек. Также сняли ограничения по участию в конкурсе в отношении победителей прошлых конкурсов. Участвовать в конкурсе могут порядка 95% городов страны», — уточнил вице-премьер.

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин добавил, что в 2023 году в конкурсе должны принять участие и новые территории — Донецкая и Луганская народные республики, Херсон и Запорожье.

«Пользуясь случаем, я благодарю все регионы, которые сегодня шефствуют над этими территориями. И не могу не сказать о той огромной работе, Андрей Юрьевич [Воробьев], которую сделала Московская область в ДНР. И сегодня продолжает ее, в том числе в Запорожье», — подчеркнул Файзуллин.

По словам Файзуллина, современные концепции, которые представляют на конкурсе, являются, по сути, комплексными предложения по перезапуску важных для города пространств, Их реализация способствует достижению максимальных социальных эффектов.

Конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях ранее включили в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Его проводят с 2018 года по инициативе президента РФ Владимира Путина.