Подмосковье 25 мая 2023, 13:28 Подмосковье направит 10 заявок на всероссийский конкурс лучших проектов благоустройства министерство благоустройства

Читать 360tv в

Города Подмосковья снова поборются за федеральные гранты на всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства. В этом году заявки подали 10 муниципалитетов.

Московская область уже в восьмой раз примет участие во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Реклама

«Гранты, которые мы получаем на этом конкурсе — это колоссальная поддержка для развития наших городов. С 2018 года 37 наших проектов стали победителями конкурса, 23 из них полностью реализованы на данный момент», — подчеркнул министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Минстрой России уже объявил о старте приема заявок. В этом году Подмосковье представит на рассмотрение федеральной комиссии 10 проектов.

В Истре предлагается благоустроить историческую часть города, включая центральную площадь, а в Кашире — улицу Советскую со скверами и летним садом. В случае победы на конкурсе в Электростали обновят часть города в районе ЛДС «Кристалл», а в Одинцове — территорию водоема на Центральной площади. Проект по Дубне предполагает реконструкцию Центральной улицы, а по Чехову — набережной реки Теребенка.

Ступино представит план по обустройству проспекта Победы, Егорьевск — сквера «60 лет Победы» и пешеходной зоны вдоль проспекта Ленина. В Сергиевом Посаде предлагается отремонтировать и украсить центральную площадь города Хотьково, а в Шатуре — проспект Ильича и парк Юбилейный».

Ранее стало известно, что благоустройство трех локаций начнется в Коломенском городском округе в этом году, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Это набережная реки, лесопарк вблизи СНТ «Победа» и сквер рядом с администрацией.