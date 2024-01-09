Подмосковье 09 января 2024, 14:00 «Это наше обязательство». Воробьев поручил разобраться с тарифами на воду в Климовске Воробьев предложил установить дополнительную котельную в Климовске после аварии Телеканал «360»

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В Климовске может появиться еще одна котельная. Такое заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с жителями подольского микрорайона.

«Дал команду также рассмотреть альтернативную котельную для того, чтобы в Климовске мы не зависели только от одной котельной. Мы сейчас рассматриваем возможность резервного варианта, несмотря на то, что котельная, которая есть у нас в собственности, имеет огромный запас прочности и разные котлы», — сказал он.

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Воробьев также поручил разобраться с тарифообразованием в Климовске. До объединения микрорайона с городским округом Подольск тут была самая дорогая вода в Московской области. По словам жителей, даже сейчас тарифы в Климовске выше, чем в Подольске. Воробьев заверил, что это обязательно проверят.

«Предложим специальные тарифы для Климовска. Это наше обязательство», — пообещал губернатор.

По устранению последствий аварий в Климовске еще проделают большую работу. Специалисты трудятся круглосуточно, но, как добавил Воробьев, «терпению есть предел».

«Мы делаем все, чтобы батареи каждый час были теплее. Опять же, соблюдая баланс между порывом, внешним или внутренним, и подачей давления. Сейчас температура на котле 72,5 градуса. Со вчерашнего дня мы аккуратно подняли ее с 67-68 градусов», — заключил он.

Ранее Воробьев рассказал, что к вечеру 9 января тепло запустят во все дома Климовска. Также специалисты проверят, чтобы батареи работали в каждой квартире.