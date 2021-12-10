Цифровые технологии помогли земельным инспекторам Подмосковья сделать прорыв по числу проверок

Земельные инспекторы Подмосковья сделали прорыв по числу осмотренных с начала года участков. В этом помогла цифровизация. Например, составление актов в мобильном приложении значительно ускорило работу.

Как отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, с начала года инспекторы обошли более 160 тысяч участков.

Задача — проверить, нет ли на частных землях нарушений, и в случае обнаружения дать владельцам возможность исправить недочеты.

По словам заместителя председателя правительства региона Андрея Разина, нарушения выявили на трети обследованных земель — это 52,3 тысячи участков.

В этом году земельные инспекторы совершили прорыв: они осмотрели в четыре раза больше земельных участков, чем за весь год Андрей Разин.

По его словам, во многом этому способствовала цифровизация. Мобильное приложение «Проверки Подмосковья» значительно упростило работу инспекторов. С его помощью они составляют акты осмотра.

«Это помогло земельным инспекторам добиться впечатляющих результатов», — сказал Разин.

Среди нарушений, например, нецелевое использование земли, игнорирование борьбы с борщевиком и неиспользование участков.