Владельцев земель в Подмосковье оштрафовали на 410 млн рублей за борщевик с начала года

Сумма штрафов за борщевик в Подмосковье превысила 410 миллионов рублей с начала года. Их начислили тем, кто, владея землей, игнорировал борьбу с сорняком. Об этом сообщили в Минимущества региона.

Глава министерства Наталья Адигамова отметила, что за одну только прошедшую неделю сумма штрафов увеличилась на 42 миллиона рублей.

Их начислили собственникам и арендаторам еще 160 участков Наталья Адигамова.

По словам заместителя председателя правительства региона, министра экологии Андрея Разина, борьба с борщевиком за последние несколько лет приобрела массовый характер.

Это означает, что в ней участвуют не только сами ведомства и учреждения, но и собственники, арендаторы земель.

Наталья Адигамова сообщила, что в большей степени штрафы коснулись Рузы, где сумма превысила 164 миллиона рублей, а следом идут Можайск, Истра, Клин, Солнечногорск, Одинцово и Химки.