Земельный контроль Подмосковья нашел за месяц 8,5 тысячи нарушений с использованием земли

Более 18,5 тысячи участков осмотрел муниципальный земельный контроль Подмосковья за месяц для выявления неиспользования земель по целевому назначению. Нарушения подтвердились в 8,5 тысячи случаев.

«С середины апреля 2021 года муниципальный земельный контроль Подмосковья осмотрел более 18,5 тысячи земельных участков для выявления коммерческой деятельности на землях, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, а также неиспользования земель по целевому назначению», — рассказала Наталья Адигамова, министр имущественных отношений Московской области.

Больше всего участков проверили в Солнечногорске, Воскресенске, Клину, Сергиево-Посаде и Ступине.

Проверку земельные инспекторы проводят по данным Федеральной налоговой службы, отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр экологии и природопользования региона Андрей Разин. До конца года, по его словам, специалисты осмотрят еще около 50 тысячи участков для подтверждения использования земель не по целевому назначению и использование их для коммерческой деятельности.

«Земельные участки с видом разрешенного использования — для индивидуального жилищного строительства, садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства — это земли для личного использования. Данные земли предназначены для людей и облагаются льготной налоговой ставкой 0,3%», — отметил Разин.

Земли для коммерческого использования облагаются ставкой 1,5%. Собственникам участков, которые тайно используют свою землю для ведения бизнеса, придется оплатить налог по большей ставке.