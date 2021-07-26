Цифровизация помогла подмосковным инспекторам проверить в три раза больше земель, чем в прошлом году

С начала года земельные инспекторы Московской области осмотрели свыше 118 тысяч участков. Увеличить количество проинспектированных земель удалось благодаря цифровизации. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства имущественных отношений Московской области.

Источник фото: пресс-служба Раменского городского округа

За последний квартал 2021-го инспекторы осмотрели свыше 70 тысяч земельных участков. Всего с начала года это число превысило 118 тысяч.

«В этом году муниципальный земельный контроль Подмосковья уже совершил подвиг. Количество осмотренных за полгода земель в три раза превысило итог прошлого года. Большую роль в увеличении объемов и выполнении поставленных задач сыграла цифровизация работы земельных инспекторов в 2019 году», — отметил председатель правительства Московской области — министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он добавил, что благодаря мобильному приложению «Проверки Подмосковья» инспекторы могут осмотреть участок и составить акт за 10 минут. Из-за этого удается охватить большие площади и выявить больше нарушений для их устранения.

Разин подчеркнул, что из всех проверенных участков 43 тысячи имеют нарушения земельного законодательства, благоустройства и землепользования.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что во время осмотров инспекторы проверяют регистрацию домов на участках, выявляют факты использования личных земель в коммерческой деятельности, а также осматривают земли на наличие борщевика.

Адигамова выделила лидеров среди округов, где осмотрели больше всего участков. Среди них: Солнечногорск, Раменское, Клин, Щелково, Ступино, Домодедово и Воскресенск.