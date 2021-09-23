Свыше 90% годового плана ремонта подъездов выполнили в 11 округах Подмосковья

Почти 60% подъездов уже отремонтировали и сдали или подготовили к приемке в Подмосковье. Традиционно по этому вопросу составляют рейтинг с зеленой и красной зонами, первая из которых говорит о наиболее высоком качестве выполнения работы. В ней сейчас находятся 11 городских округов.

Это округа, в которых преобразились уже более 90% подъездов, включенных в годовой план. Они располагаются в зеленой зоне рейтинга, составленного Госжилинспекцией Подмосковья.

Речь идет о ремонте подъездов по губернаторской программе, отметила глава Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина.

В ходе ремонта подъездов по губернаторской программе восстанавливают состояние стен и потолков, ремонтируют отопительные приборы, ограждения лестниц Ольга Федина.

Она добавила, что обновляют окна и двери, напольную плитку, почтовые ящики и освещение.

В зеленой зоне рейтинга сейчас 11 округов: Восход, Луховицы, Домодедово, Ленинский, Люберцы, Молодежный, Протвино, Серебряные Пруды, Талдом, Мытищи, Краснознаменск, Истра.

В красной зоне — 13 округов. При этом неделю назад их было на шесть больше, но темп и качество работ успели нарастить.

Больше всего подъездов за неделю отремонтировали в Чехове, Лотошине, Дзержинском, Фрязине, Пущине, Раменском, Истре, Сергиевом Посаде, Бронницах, Лобне, Пушкино, Электростали и Щелкове.