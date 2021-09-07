Юбилейный 90-тысячный подъезд отремонтировали в Подмосковье

В Московской области отремонтировали 90-тысячный подъезд по губернаторской программе. Он находится в доме в Люберцах. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ Подмосковья.

В Подмосковье с 2016 года действует губернаторская программа «Мой подъезд» за это время в регионе обновили уже 90 тысяч подъездов многоквартирных домов. Андрей Воробьев в торжественной обстановке вручил знаменательную табличку отремонтированного 90-тысячного подъезда заместителю председателя дома Ларисе Ножиной.

Юбилейным стал подъезд дома № 19/2 по Комсомольскому проспекту в Люберцах. В рамках реализации программы там отремонтировали входную группу, покрасили стены и потолки, заменили плитку в парадной, повесили новые почтовые ящики, обновили светильники.

Стены подъезда расписали по мотивам русских народных сказок. Стиль и дизайн выбирали сами жители.

Всего с 2017 года в Люберцах отремонтировали 3767 подъездов, из них 3228 — за счет средств регионального бюджета.

«Основная задача программы заключается в улучшении качества жизни жителей Подмосковья, в приведении в регионе подъездов не только к нормативному состоянию, но и к внешнему виду, отвечающему пожеланиям самих жильцов. Работы идут с опережением плановых показателей, поэтому ожидаем закончить сдачу объектов в намеченные сроки. Стоит отметить, что с 2016 года порядка 2,5 миллиона подмосковных жителей ощутили перемены», — отметил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Местные жители остались довольны ремонтом своего подъезда.

«90 тысяч подъездов — это больше чем просто ремонт. Это настроение и настрой, с которым идут люди на работу, в школу или по другим делам. И если подъезд качественно отремонтирован, то это и качество жизни. 90 тысяч — много это или мало? Это почти 2/3 от всех в Подмосковье. А жителей, которые уже почувствовали эту программу, около 2,5 миллиона», — поделилась Юлия Белехова, председатель координационного совета Ассоциации председателей советов МКД Московской области.

Губернаторская программа по ремонту подъездов стартовала в Московской области в 2016 году. Из 147,5 тысячи подъездов уже отремонтировали 90 тысяч.