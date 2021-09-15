План по ремонту подъездов в Подмосковье на 2021 год выполнили более чем на 50%

В Московской области отремонтировано и готово к сдаче в эксплуатацию 56,18% подъездов от запланированных на 2021 год. Это почти на 1,5% больше, чем на предыдущей неделе, сообщила пресс-служба Госжилинспекции Московской области.

В сообщении указано, что еженедельно уменьшается количество муниципалитетов в «красной зоне» рейтинга регионального ведомства по ремонту подъездов.

Первую десятку округов с наиболее интенсивным приростом числа отремонтированных подъездов составили: Пущино (+19%), Электрогорск (+18%), Черноголовка (+15%), Лотошино (+13%), Власиха (+12%), Коломна (+9%), Солнечногорск (+8%), Протвино (+6%), Ленинский (+5%) и Раменский (+5%).

«Поскольку мы контролируем не только сроки, но и качество проведения управляющими организациями региона соответствующих работ, данные рейтинга могут меняться не только в лучшую, но и в худшую сторону в зависимости от результатов осмотра подъездов инспекторами», — отметила руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина.

Количество «хорошистов» рейтинга расширилось до 31 муниципалитета, указано в сообщении. Из «красной зоны» в «желтую» переместились городские округа Электрогорск (56%), Раменский (55%) и Коломенский (55%).

Программу «Социальная газификация» в Подмосковье реализуют с опережением графика. Количество подключаемых домов за неделю выросло с 200 до 300. Каждые сутки специалисты прокладывают по семь километров труб, чтобы газ появился в домах максимального количества жителей Московской области. О проведении программы и правилах безопасности рассказал генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.