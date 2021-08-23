Программа «Мой подъезд» коснулась 2,5 млн жителей Подмосковья

В Московской области реализуется крупнейшая в России программа по ремонту подъездов. Изменения коснулись уже 2,5 миллиона жителей, доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву зампред правительства региона Евгений Хромушин.

Программа «Мой подъезд» в Подмосковье имеет беспрецедентный масштаб, отметил Хромушин. Уже на первом этапе из 147,5 тысячи подъездов отремонтировали 89 тысяч.

«Мы, конечно, на этом не остановились. К вам были многочисленные обращения жителей, депутатов, управдомов, и вы поддержали продолжение этой программы на следующие годы», — сообщил зампред правительства.

Источник фото: телеканал «360»

В 2021 году запланирован ремонт 12,4 тысячи подъездов. Перемены почувствуют более 500 тысяч жителей Подмосковья.

Лидирует по программе Орехово-Зуево, где в этом году отремонтировали 414 подъездов. Также самыми крупными стали Балашиха (370), Подольск (291), Сергиево-Посадский городской округ (286) и Химки (284).

Источник фото: телеканал «360»

Хромушин объяснил, почему в списке нет Мытищ. Дело в том, что в предыдущие годы там проделали очень большую работу и в этот раз с трудом нашли 200 подъездов, которые осталось отремонтировать. Их включили в план, и 175 подъездов уже готовы.

«Я хочу отметить Каширу, где в этом году очень качественно проводят ремонт подъездов, Щелково, Лыткарино, Подольск, Долгопрудный, Королев», — добавил вице-губернатор.

По поручению губернатора в Московской области продолжают конкурс лучших подъездов. В этом году предусмотрены несколько номинаций: «Лучший отремонтированный подъезд с участием жителей», «Лучший отремонтированный подъезд» и «Лучший отремонтированный подъезд зрительских симпатий».

Источник фото: телеканал «360»

«Управдома и жители поедут в Сочи, Казань, Тулу, на экскурсии в Коломну, Одинцово, Солнечногорск. То есть интересные объекты. В Солнечногорске это киногород Piligrim Porto, в Одинцове — парк „Патриот“ и так далее», — рассказал Хромушин.

Люди очень активно вовлечены в этот процесс, отметил он.

«Действительно, целый подъезд принимает участие в поездке. И два, и три автобуса. И теплоход. Жители участвуют и очень благодарят за такой конкурс», — добавил зампред.