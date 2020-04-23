Готовность 85%. Переоснащенный госпиталь Солнечногорска через 5 дней начнет прием пациентов с коронавирусом

На шести этажах из семи оборудовали палаты. Их в центре 190. Стационар оснастили 15 аппаратами исусственной вентиляции легких, рассказал начальник госпиталя Сергей Яроцкий.

Будут поставлены и компьютерные томографы. Блоки отсечены, чтобы изолировать пациентов. Минздрав прикладывает все усилия, чтобы нас по-максимуму оснастить Сергей Яроцкий.

Готовность проверил министр благоустройства региона Михаил Хайкин. Все помещения в госпитале адаптировали для лечения пациентов с COVID-19. Заменили двери и освещение, соорудили фильтр-блок между «грязной» и «чистой» зонами.

В инфекционном стационаре появились специальные душевые кабины и помещения, где начнут дезинфицировать предметы и одежду. Хайкин подчеркнул: все это смонтировали буквально за две недели. А территория уже благоустроена. Ее лишь приведут в порядок.

Одно из наиболее важных помещений с точки зрения общей безопасности — санпропускник. Сюда врачи приходят в их будничной одежде, переодеваются в специальные костюмы. В них они уже идут к пациентам Михаил Хайкин.

Сейчас все готово на 85%. Приступили к уборке, завозят мебель, выносят строительный мусор. Завершить работы планируют к воскресенью, а первых пациентов стационар сможет принять 28 апреля. Их начнут привозить на машинах скорой помощи со всей области.

Также в Солнечногорске под инфекционный центр полностью переделали и здание бывшей казармы. Сегодня современный комплекс на месте прежней воинской части в микрорайоне Рекинцо проверил губернатор.

Стационар сейчас готов на 90%. Там развернули 432 койки, все с кислородом. Из них 56 оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких.

В апреле инфекционные отделения открыли уже и в Подольске, Звенигороде, Талдоме, Клину, Яхроме. Всего в Подмосковье идет перепрофилирование 16 больниц.