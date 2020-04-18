Более тысячи коек и пять больниц подготовили в Подмосковье для лечения COVID-19. Скоро инфекционок станет еще больше

Подмосковье продолжает готовить больницы к лечению пациентов с COVID-19 и открывать новые медицинские учреждения для помощи зараженным коронавирусом. В области уже подготовили 1090 специальных коек.

«Окончены работы по пяти больницам, они уже открыты. Это звенигородская, яхромская, талдомская, клинская больница и подольская. Средний срок работ 16 дней. Создано и открыто 1090 коек с кислородом», — сообщил во время совещания с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым вице-губернатор области Игорь Тресков.

Он добавил, что всего в Московской области идет перепрофилирование 16 больниц. Одна из модернизируемых больниц будет находиться в Богородском городском округе.

«На сегодняшний день завершены все строительно-монтажные работы. Для медиков подготовлены в первую очередь санпропускники для их защиты. В реанимациях сделаны вентиляции. На объекте оборудовано 180 коек. Каждая койка будет обеспечена кислородом», — рассказал на прямом включении министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Осталось установить еще 60 клапанов кислорода. Эти работы проведут в ночь на 19 апреля. Еще необходимо провести запуск и проверку вентиляции.

«Вчера на объекте у нас были Росздравнадзор и Роспотребнадзор. Никаких замечаний не было. В понедельник, если все работы завтра будут завершены, будут выданы заключения и больница будет готова к открытию», — заключил Локтев.

Отчитался о проделанной работе и заместитель председателя правительства области Евгений Хромушин, который работал в Наро-Фоминском городском округе.

«Сегодня ночью мы закончили работы. Уже начали расставлять мебель. Совместно с главой обеспечили клининг — сегодня в больнице помыто. 100 коек, все обеспечены кислородом. 30 реанимаций. Нам фактически осталось на сегодняшний день поставить розетки для кислорода», — сообщил он.

Специалисты уже нашли необходимые розетки и закупили их в Казани. В больнице осталось только завершить запуск четырех лифтов, после чего медучреждение сдадут.

«Сделали все по максимальному стандарту, который требовал Минздрав. Все палаты боксированные, во всех палатах на впуск и выпуск вентиляции стоит двухступенчатая очистка. 11 дней фактически была работа круглосуточная», — отметил Хромушин.

Следующая больница находитсяв Егорьевске. Оттуда на прямое включение вышел министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«Заканчиваем перепрофилирование родильного корпуса Егорьевской больницы под размещение инфекционного отделения. По проекту нам предусмотрено было оборудовать 200 коек с кислородом, из них 28 для размещения тяжелых реанимационных больных. По факту строители разместили 270 коек, оснащенных кислородом. На сегодняшний момент уже идет передача врачам и медсестрам этажей больницы», — отчитался министр.

Перепрофилирование больниц необходимо для лечения больных COVID-19. Сейчас в Подмосковье насчитывается 3954 зараженных коронавирусом. Выписать удалось уже 126 человек.