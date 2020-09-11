Свыше 60 ярмарок будет работать в выходные в Подмосковье

Фермерские хозяйства, монастырские подворья, сыроделы и другие производители из Московской области и соседних регионов представят не только привычный ассортимент продуктов питания и товаров повседневного спроса, но и эксклюзивную продукцию ручной работы.

«Осень — традиционно период особенной активности ярмарочной деятельности в Подмосковье, сотни сельхозпроизводителей и фермеров именно на ярмарках реализуют свою продукцию, выращенную за сезон», — сказал Андрей Разин.

В городском округе Шатура 12 сентября пройдет праздничная ярмарка, приуроченная к празднованию Дня города. На ярмарке будут представлены товары локальных производителей и представителей соседних областей и регионов. В 17:00 в сквере «Олимпийский» в рамках ярмарочных мероприятий будет проходить гастрономический фестиваль. В 18.00 состоится фестиваль, в котором можно будет поучаствовать в мастер-классах, купить сувениры, поделки, кукол ручной работы. С 20:00 до 22.00 для собравшихся пройдет праздничный концерт, закончится программа фейерверком.

В городском округе Балашиха также пройдет праздничная ярмарка, приуроченная к празднованию Дня города. Для гостей ярмарки подготовлена насыщенная культурная программа, пройдут соревнования и дегустации, конкурсы, мастер-классы и концерты, а также гастрономический фестиваль.

В Солнечногорске пройдет «Школьный базар», где будут представлены школьные товары, канцелярия, книги, развивающие игры, школьная форма, обувь, рюкзаки и многое другое.

Чехов ждет социальная ярмарка «Ценопад», там покупатели смогут приобрести ряд продуктов со скидкой до 70%. На этот раз в категорию «ценопадный продукт» попало более 30 наименований — овощи и фрукты (лук, картофель, кабачки, баклажаны, капусту, перец, яблоки, груши, нектарины и др.), сухофрукты, деревенский творог и сливочные масло, сыр камамбер, сыр бри, орехи, а также некоторые виды мясной и рыбной продукции.

Тематические ярмарки «Золотая осень» пройдут в городских округах Дзержинский, Ступино и Мытищи. На ярмарке можно будет приобрести традиционные подмосковные и привезенные с юга сезонные овощи и фрукты: от лука до кукурузы. Покупатели смогут приобрести молочно-колбасные изделия, мед, рыбу и рыбные деликатесы, консервированную продукцию и многое другое.

Тематические ярмарки «Дары осени в Подмосковье» пройдут в Одинцовском городском округе и Луховицах. Там представят сельскохозяйственную продукцию урожая 2020 года, молочную и мясную продукцию, специи, сухофрукты, выпечку, чаи, варенье и другие товары от производителей из Московской области и других регионов (Смоленска, Тулы, Рязани, Владимира, Пензы, Нижнего Новгорода, Орла, Адыгеи, Белоруссии, Астрахани и Мурманска).

Тематические ярмарки «Товары регионов» пройдут в Зарайске, Павловском Посаде и Серебряных Прудах. На ярмарки «Сад-огород» смогут отправиться жители Лотошина, Химок и Сергиево–Посадского округа.