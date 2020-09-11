Лисички, опята, подосиновики и другие. Где лучше покупать грибы в Подмосковье?

Между покупкой грибов в магазине, на ярмарке или рынке особых отличий нет. На рынках и ярмарках, как правило, грибы продаются россыпью, их можно пощупать, осмотреть, понюхать. Если покупатель сомневается в качестве грибов, он всегда может попросить у продавца ветеринарное заключение.

В супермаркетах и сетевых магазинах грибы продаются в вакуумных упаковках или контейнерах с заводскими этикетками, где сразу указаны место и время сбора.

Министр предостерег жителей от покупки грибов с рук и в стихийных точках продаж.

Если говорить о стихийных точках продажи, сезонных придорожных прилавках — это все несанкционированная торговля и лучше обходить ее стороной. Брать грибы с рук опасно, так как место сбора неизвестно Андрей Разин министр сельского хозяйства Подмосковья.

Разин добавил, что поскольку грибы обладают повышенной способностью накапливать радионуклиды и тяжелые металлы, важно знать, где они были собраны. Если они росли вблизи дорог, аэропортов или промышленных предприятий, то могут содержать в себе вредные вещества.

«Прежде чем попасть на прилавок, продукция должна пройти обязательный лабораторный контроль качества. Грибы, как и любой другой пищевой продукт, должны соответствовать санитарным нормам», — подчеркнул министр сельского хозяйства Московской области Андрей Разин.

Также он озвучил примерные цены на грибы: опята покупателям обойдутся от 400 до 700 рублей за килограмм, лисички — от 250 до 350 рублей за килограмм, стоимость килограмма белых грибов будет начинаться от тысячи рублей.

Любители грибов могут отправиться собирать их и самостоятельно. Осенний грибной сезон начнется уже со следующей недели и продлится приблизительно до середины октября.