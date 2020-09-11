Выдающихся жителей города наградили в Шатуре

В этом году День города в Шатуре будет особенным. День рождения Шатура встречает с прибавлением — в состав городского округа вошел Рошаль.

«Хочу вас поздравить с наступающим праздником, действительно большой праздник — большой Шатуры. Мы снова вместе, поэтому будем двигаться вперед, а каждому из вас я желаю, чтобы дома царил покой, уют и, конечно, чтобы все были здоровы», — сказал глава округа Алексей Артюхин.

За 80 с лишним лет в городском округе звание «Почетный гражданин» было присвоено 44 жителям. Это высшее признание заслуг перед малой Родиной. Сегодня еще двое шатурян удостоились этой награды. Сергею Виклову звание присудили посмертно, знак вручили его вдове.

Получившего звание «Почетный гражданин» Алексея Шурупова жители округа знают давно. Ученый 35 лет работает в Институте высоких температур. Здесь создаются приборы для энергетики и Минобороны. Аппараты не имеют аналогов в мире.

«Мы гордимся одной большой разработкой, она создана в сфере энергетики. Последние 2-3 года поставлялась на крупные подстанции Подмосковья — «Каскадная», «500 киловольт», — рассказал директор Шатурского филиала Института высоких температур РАН Алексей Шурупов.

После торжественного вручения наград на сцене выступили артисты, вокалисты мюзикла, а также зрителям показали свето-цирковое шоу.