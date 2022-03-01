Свыше 200 камер начали следить за капремонтом домов Подмосковья

Видеокамеры давно стали одним из способов контроля за капитальным ремонтом домов в Подмосковье. Сейчас их насчитывается 210.

Установленные в регионе камеры следят за ремонтом уже 201 многоквартирного дома. Их наличие — обязательное условие для всех подрядных организаций.

С помощью видеокамер можно отследить, как ремонтируют все кровли, фасады домов. Об этом напомнил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Любой желающий может следить за этапами работ через интернет из любой точки России и мира Антон Велиховский.

Он подчеркнул, что это бесплатная опция. Список адресов, по которым работают видеокамеры, можно узнать по ссылке fkr-mosreg.ru/map.

«Жители Подмосковья оценили эффективность инициативы — сервисом активно пользуются жители и председатели советов домов», — сказал генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов региона Валерий Николов.

По его словам, так стало легче выявлять нарушения. Устранять их требуют в максимально короткие сроки.

Жители Московской области могут подробно узнать адресную программу капитального ремонта многоквартирных домов на интерактивной карте.

Ранее стало известно, что по программе губернатора Андрея Воробьева «Мой подъезд» в этом году отремонтируют свыше 6160 внутридомовых площадок Подмосковья.