Ремонт более чем 6 тысяч подъездов Подмосковья завершится в 2022 году

Свыше 6160 подъездов Подмосковья отремонтируют в 2022 году. Это сделают по областной программе «Мой подъезд».

Как рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, участие в программе добровольное. Это решение принимают собственники жилья.

Они смогут сами выбрать дизайн и следить за выполнением ремонта. Программа стартовала в 2016 году — с того времени перемены коснулись более чем 2,5 миллиона жителей.

По программе проделана колоссальная работа. За истекшие шесть лет мы выполнили ремонт около 94,6 тысячи подъездов Антон Велиховский.

Стать участником программы несложно. Собственники вместе с управляющей компанией дома должны провести собрание и принять решение.

«Они сами решают, какие новшества применить в ремонте, и сами определяют дизайн, концепцию подъезда. В результате мы видим работу, выполненную с душой», — добавил Антон Велиховский.

Все работы проводят по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Мой подъезд».