Свыше 184 милилардов рублей выделят на развитие образования в Подмосковье в 2023 году | 360°

02 ноября 2022, 13:02
Свыше 184 милилардов рублей выделят на развитие образования в Подмосковье в 2023 году
Подмосковье выделит на сферу образования свыше 184 миллиардов рублей в следующем году. Это почти на 14 миллиардов больше, чем годом ранее, рассказали в Мособлдуме. Средства потратят на ремонт учреждений, а также на выплаты педагогам в сельской местности и классным руководителям.
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что ресурсы, потраченные на сферу образования в этом году, позволили построить новые и отремонтировать старые школы, а также обновить их материально-техническую базу.
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«Образование было и остается одной из главных статей расходов областного бюджета», — отметил он.
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Брынцалов добавил, что в грядущем году в регионе потратят 3,7 миллиарда рублей на ремонт детских садов и 15 миллиардов на обновление школ.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о строительстве нового корпуса и стадиона в лицее в Бронницах. Это позволит усилить развитие IT-профиля.
Школы
Мособлдума
Детские сады
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