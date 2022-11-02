Свыше 184 милилардов рублей выделят на развитие образования в Подмосковье в 2023 году | 360°

Подмосковье 02 ноября 2022, 13:02 Свыше 184 милилардов рублей выделят на развитие образования в Подмосковье в 2023 году

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Подмосковье выделит на сферу образования свыше 184 миллиардов рублей в следующем году. Это почти на 14 миллиардов больше, чем годом ранее, рассказали в Мособлдуме. Средства потратят на ремонт учреждений, а также на выплаты педагогам в сельской местности и классным руководителям.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что ресурсы, потраченные на сферу образования в этом году, позволили построить новые и отремонтировать старые школы, а также обновить их материально-техническую базу.

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«Образование было и остается одной из главных статей расходов областного бюджета», — отметил он.

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Брынцалов добавил, что в грядущем году в регионе потратят 3,7 миллиарда рублей на ремонт детских садов и 15 миллиардов на обновление школ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о строительстве нового корпуса и стадиона в лицее в Бронницах. Это позволит усилить развитие IT-профиля.