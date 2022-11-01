Свыше 60 школ отремонтируют в Подмосковье в 2023 году | 360°

Подмосковье 01 ноября 2022, 12:59 Свыше 60 школ отремонтируют в Подмосковье в 2023 году

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Капитальный ремонт проведут в 63 школах и 26 детских садах Подмосковья в 2023 году. На эти цели в бюджет заложили 15 миллиардов рублей, сообщили в Мособлдуме.

Реализацию капремонта образовательных учреждений обсудили на заседании Комитет Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике в Клину.

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Планируется, что в 2023 году ремонт начнется в 63 школах и 26 детских садах. Председатель комитет Линара Самединова добавила, что все школы вошли в перечень по просьбам жителей.

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Председатель Мосооблдумы Игорь Брынцалов заявил, что в бюджет заложили не только ремонт, но и преображение территории. Об этом просили родители школьников.

«Это пожелание будет учтено при проведении дальнейшего капремонта. Во всех школах, где он проводился, будет полностью благоустроена прилегающая территория, и где позволит площадь — построено современное спортивное ядро», — заявил он.

В 2022 году в регионе начали приводить в порядок 95 объектов образования, рассказал замглавы Минобразования региона Андрей Лазарев. Из них 48 школ открыли в сентябре, восемь — в октябре и еще 11 примут учеников до конца года. Также заработали восемь детских садов и еще 11 откроют до января.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о строительстве нового корпуса и стадиона в лицее в Бронницах. Это позволит усилить развитие IT-профиля.