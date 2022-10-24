Воробьев: пристройка к лицею в Бронницах усилит развитие IT-профиля | 360°

Подмосковье 24 октября 2022, 14:39 Воробьев: пристройка к лицею в Бронницах усилит развитие IT-профиля Губернатор Воробьев сообщил о строительстве нового корпуса и стадиона в лицее в Бронницах Пресс-служба губернатора Московской области

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Капитальный ремонт провели в МАОУ «Лицей» в Бронницах впервые с 1960 года. Торжественную линейку после преображения провели в школе 24 октября, а позже на ее территории появятся пристройка и стадион, доложил глава округа Дмитрий Лысенков губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

«Школа богата традициями. Я надеюсь, что второе дыхание мы обязательно обеспечим», — подчеркнул глава региона.

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Лицей стал участником президентского проекта капремонта школ в этом году. Благодаря поддержке губернатора дети смогут продолжить обучение в полностью обновленном здании, отметил глава округа.

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«Школа завершена, отмыта, и сегодня свыше 800 ребят в нее пришли», — отметил глава Минобразования региона Илья Бронштейн.

Министр добавил, что на этом преображение учебного заведения не завершится. В будущем на территории учреждения появятся пристройка и стадион, благодаря чему оно разовьет IT-профиль и станет новым местом притяжения. Воробьев сообщил, что вариант проекта нового корпуса предложат до конца этого года.

Эта школа развивает IT-профиль, который всегда востребован, тем более в Бронницах — здесь традиционно сфера высоких технологий сильна Илья Бронштейн.

Проблемами остаются тротуар и подъезд к школе. Как объяснил Бронштейн, их поможет решить строительство нового блока. Так, дети, которые вынуждены ездить в другие учреждения, смогут полноценно заниматься в одном месте.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о важности реконструкции автовокзала в Бронницах. Ежедневно им пользуются 13,5 тысячи жителей.