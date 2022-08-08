Свыше 140 тысяч человек посетили фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» в Истре

Гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» прошел в Истре с 5 по 7 августа. Он собрал свыше 140 тысяч гостей. Об этом рассказала вице-губернатор области Ирина Каклюгина.

«Мероприятие традиционно пользуется большой популярностью у жителей Подмосковья и Москвы, с каждым годом все больше людей приезжают к нам на фестиваль», — сказала вице-губернатор.

Мероприятие продлилось три дня — за это время на нем продали 60 тонн молочной продукции, пять тонн хлеба, 17 тонн мясной продукции, более семи тонн меда и других товаров. Участие в нем приняли более 360 фермеров со всей страны. Гости смогли не только купить свежие продукты, но и попробовать их. Это сырная, мясная, молочная продукция, хлеб, рыба и изделия ручной работы.

«Была организована и развлекательная программа: концерты, мастер-классы. Для гостей работала специальная фотозона», — добавила Каклюгина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев оценил масштаб фестиваля. Он отметил, что преимущество мероприятия в том, что фермеры уезжают пустыми, с хорошей выручкой.