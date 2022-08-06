Розыгрыши, выступления и тонны угощений. Как прошел второй день фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» в Подмосковье

Гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» продолжает принимать гостей в Подмосковье. Организаторы подготовили большое событие — конкурс «Лучший сыр России». Более 100 экспертов оценили продукцию 200 участников и выбрали самый вкусный и качественный сыр. Чем запомнился второй день фестиваля — в материале «360».

Праздник для всех

В субботу утром площадка «Сыр! Пир! Мир!» в Истре встретила гостей ярмаркой, фотозонами и фудкортом. Взрослым предложили посетить выставку сельскохозяйственной техники, а для детей приготовили развлекательную программу.

Всего на фестивале развернули шесть больших шатров, в которых представлены более 500 видов сыра. Попробовать можно не только классические сорта, но и с различными добавками.

В одном из шатров гостям предлагают познакомиться с продукцией ведущих виноделов Подмосковья, Кубани, Ростовской области и Крыма. Производители привезли 20 тысяч бутылок, а дополнить дегустацию можно устрицами и улитками со солнечногорской фермы «Улитки из солнечных холмов».

На фестивале есть не только гастрономическая часть, но и прилавки с произведениями народного искусства. В одном из павильонов представили знаменитые городецкие золотные платки.

«Это городецкая золотная вышивка. Палантины, платки. Смотрите какие — с золотной вышивкой, металлизированной нитью, играют на солнце. Носить их — просто шедевр. Никаких украшений не надо, кроме платка», — рассказали участники ярмарки.

Игры с розыгрышами и концерты

В 12:00 на площадке фестиваля стартовала детская анимационная программа. Развлечения для юных посетителей подготовил городской округ Павловский Посад. Для ребят провели игры с розыгрышами призов и танцевальный мастер-класс. Также организаторы сделали интерактивную программу «Русское лото».

Источник фото: телеканал «360»

После активных развлечений всех пригласили отдохнуть и послушать музыку. На главной сцене выступил ансамбль русской песни «Раздолье». Затем перед зрителями появился ансамбль «Русские забавы».

Источник фото: телеканал «360»

Фестиваль рекордов и дегустаций

Как рассказал предприниматель Олег Сирота, в этом году фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» бьет множество рекордов. В первый день мероприятие посетили более 40 тысяч человек.

«Толька за день продана треть из 20 тонн вина. <…> В планах продать 150 тонн сыра и молочной продукции. Это будет новый рекорд. У нас вообще фестиваль рекордов», — отметил Сирота.

Он также подчеркнул, что алкогольные напитки продают по заводским ценам. Приобрести хорошее крымское вино можно всего за 300-500 рублей.

На фестивале собрались около 400 участников, которые привезли 960 разных сыров. Такое количество продукции не представляют даже на аналогичных мероприятиях в Нидерландах.

Перед покупкой фермеры предлагают попробовать свою продукцию. Корреспондент «360» Кирилл Кривашея тоже примерил на себя роль дегустатора. Он попробовал полутвердый сыр компании «Сырный сомелье».

«Кислинки нет. Это очень близко к маасдаму или что-то такое», — поделился своими впечатлениями журналист.

Для удобства покупателей сыры на фестивале разделили по сортам. Отдельные столы сделали для полутвердых видов, для мягких и сыров с плесенью. Полакомиться на фестивале можно не только сыром и вином. Из Нижнего Новгорода в Истру привезли два торта по 200 килограммов.

К концу второго дня гости площадки съели около 300 килограммов десерта. Торты сделали из вафельных коржей со сгущенным молоком, сметаной, сливочным маслом и четырьмя видами орехов. Кондитеры назвали десерт «Суворов» — как ответ на всем известный «Наполеон».

На «Сыр! Пир! Мир!» продолжается и конкурс на лучший плов. Различные виды этого блюда готовят повара из Азербайджана и Узбекистана. Еще они угощают другими деликатесами своих национальных кухонь. Завершить трапезу предлагают сладостями и ароматным чаем.

«Лучший сыр России»

Конкурс российских сыров проходил на фестивале в шестой раз. За звание лучшей боролись более 200 сыроварен. Оценивали продукцию участников 100 членов жюри. Среди экспертов были сырные сомелье, сыровары, шеф-повара именитых ресторанов, а также представители сырной и винной отраслей.

В финал конкурса вошли восемь образцов сыра, но звание «Лучший сыр России» получил только один. Церемония награждения стартовала на главной сцене в 17:00.

Одним из экспертов стала депутат Государственной думы Мария Бутина. Она посетила ярмарку и призналась, что узнала у сыроваров секрет правильного поедания сыра.

«Мы еще все не попробовали, у нас сыры с добавками. Я узнала удивительную вещь для себя. Оказывается, сыр нужно попробовать и не глотать. Это как с вином — уникальные вещи, обновление рецепторов и прочее», — рассказала Бутина.

По ее словам, она увидела у некоторых фермеров очень необычные виды сыра. За смелые и удачные эксперименты члены жюри давали дополнительные баллы.

Завершение дня, но не фестиваля

Вечером перед гостями мероприятия выступил квартет Arfasound. После награждения фермеров на сцену вышла кавер-группа «Трубачи». На этом второй день фестиваля завершился, но завтра посетителей ждет еще один, который закроет гастрономический праздник.

С 10:00 до 20:00 гостей фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» также ждут ярмарка, фудкорт, выставка сельхоз техники и развлекательная программа для детей. В течение дня на главной сцене будет звучать фоновая музыка.