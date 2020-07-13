13 июля 2020, 16:47
Свыше 13 тысяч подмосковных выпускников сдали ЕГЭ по истории и физике
Более 13 тысяч выпускников написали сегодня ЕГЭ по истории и физике в Подмосковье. Как рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина, экзамен прошел без нарушений.
Ирина Каклюгина уточнила, что всего для сдачи ЕГЭ был задействован 201 пункт проведения экзаменов.
«В каждом из них была организована термометрия для всех участников и организаторов, установлены дозаторы с антисептическими средствами, рассадка организована с соблюдением социальной дистанции между участниками. Все сотрудники, присутствующие на экзаменах, использовали средства индивидуальной защиты», — добавила Ирина Каклюгина.
За ходом проведения экзаменов следили 474 общественных наблюдателя, в том числе 108 представителей Российского союза молодежи. Результаты экзаменов будут известны не позднее 27 июля.