Свыше 13 тысяч подмосковных выпускников сдали ЕГЭ по истории и физике

Ирина Каклюгина уточнила, что всего для сдачи ЕГЭ был задействован 201 пункт проведения экзаменов.

«В каждом из них была организована термометрия для всех участников и организаторов, установлены дозаторы с антисептическими средствами, рассадка организована с соблюдением социальной дистанции между участниками. Все сотрудники, присутствующие на экзаменах, использовали средства индивидуальной защиты», — добавила Ирина Каклюгина.

За ходом проведения экзаменов следили 474 общественных наблюдателя, в том числе 108 представителей Российского союза молодежи. Результаты экзаменов будут известны не позднее 27 июля.