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    08 июля 2020, 16:42

    Бюджетных мест в колледжах Подмосковья станет больше в 2020 году

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    В подмосковных колледжах и техникумах абитуриентам предоставят 18,6 тысячи бюджетных мест в этом году. До конца лета документы примут по 170 видам подготовки. Подать их можно дистанционно. Бюджетных мест стало на тысячу больше, чем прежде.
    Бюджетных мест в колледжах Подмосковья станет больше в 2020 году

    Об этом сказала министр образования региона Ирина Каклюгина. По ее словам, в 2020 году половина выпускников областных школ планирует поступить в колледжи и техникумы Подмосковья.

    Большинство мест отдадут ребятам, которые среди направлений выберут машиностроение, сельское хозяйство, информационные технологии, сферу услуг и строительство.

    Все они являются наиболее востребованными среди наших ребят. Конкурс на место довольно серьезный — три человека

    Ирина Каклюгина.

    И она подчеркнула, что по некоторым специальностям на каждое место претендуют от пяти до семи человек.

    «Поступают не все — мы отбираем лучших», — рассказала Ирина Каклюгина.

    А в этом году подать документы в колледжи впервые можно даже не выходя из дома — через региональный портал госуслуг. Прием продлится до 25 августа.

    Ранее Ирина Каклюгина сказала, что вузы Подмосковья откроют более 2,5 тысячи бюджетных мест по очной форме в этом году. А большинство из них получат программисты и педагоги.