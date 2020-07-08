Бюджетных мест в колледжах Подмосковья станет больше в 2020 году

Об этом сказала министр образования региона Ирина Каклюгина. По ее словам, в 2020 году половина выпускников областных школ планирует поступить в колледжи и техникумы Подмосковья.

Большинство мест отдадут ребятам, которые среди направлений выберут машиностроение, сельское хозяйство, информационные технологии, сферу услуг и строительство.

Все они являются наиболее востребованными среди наших ребят. Конкурс на место довольно серьезный — три человека Ирина Каклюгина.

И она подчеркнула, что по некоторым специальностям на каждое место претендуют от пяти до семи человек.

«Поступают не все — мы отбираем лучших», — рассказала Ирина Каклюгина.

А в этом году подать документы в колледжи впервые можно даже не выходя из дома — через региональный портал госуслуг. Прием продлится до 25 августа.

Ранее Ирина Каклюгина сказала, что вузы Подмосковья откроют более 2,5 тысячи бюджетных мест по очной форме в этом году. А большинство из них получат программисты и педагоги.